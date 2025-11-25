Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
РФ уночі вдарила по столиці
фото: ДСНС Києва

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях

У ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

  • 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • п'ять крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • п'ять крилатих ракет «Калібр»;
  • три балістичні ракети «Іскандер-М».
Авіаційні втрати ворога станом на 25 листопада 2025 року
Авіаційні втрати ворога станом на 25 листопада 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки загинули люди. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Зокрема, учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

До слова, у ніч проти 25 листопада російські дрони зайшли у повітряний простір Румунії. У зв’язку з цим з авіабази підняли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon для спостереження за ситуацією.

