Затримання генералів. Партія «Удар» зробила заяву

«Україна потребує підтримки своїх захисників, а не судилища над ними»

Затримання генералів і намагання перекласти на них відповідальність за прорахунки у війні створює небезпечний прецедент, який загрожує боєздатності нашої армії. Влада має підтримувати захисників, а не займатися політично вмотивованими переслідуваннями. Про це йдеться в заяві політичної партії «Удар Віталія Кличка», яку розміщено на сайті партії.

«В спробах перекласти відповідальність за прорахунки у війні, влада не має права вдаватися до найгірших методів. Затримання генералів створює небезпечний прецедент. Це пряма загроза здатності армії протистояти ворогу», – йдеться в заяві «Удару».

Таким чином в «Ударі» відреагували на затримання генералів за звинуваченням у провалі оборони Харківщини.

В партії зазначають, що розслідуванням справ щодо військових не мають займатися цивільні суди. Це мали б робити спеціалізовані органи військової юстиції.

«Такі системи давно функціонують у країнах НАТО. Але в Україні влада блокує створення військової юстиції, незважаючи на гостру необхідність її запровадження. Центральна влада має нарешті припинити зволікання з реформою військової юстиції та надати армії необхідні інструменти для захисту не лише нашої держави, але й самих військових від політично вмотивованих переслідувань», – наголосили в «Ударі» .

Сьогодні Україна як ніколи потребує єдності, довіри і підтримки своїх захисників, підкреслили в «Ударі Віталія Кличка».

«Україна потребує підтримки своїх захисників, а не судилища над ними. Керівництву держави слід, нарешті, почати діяти відповідально і зважати на наслідки своїх рішень для національної безпеки. Україна переможе, але лише тоді, коли кожен воїн буде знати, що його цінують, захищають і справедливо оцінюють його дії. Коли буде відчувати єдність і бачити у владі не ворога, а партнера», – наголошується в заяві.

Раніше повідомлялося, що СБУ та ДБР затримали трьох генералів, які відповідали за оборону Харківщини під час наступу російських військ у 2024 році. Також стало відомо про затримання екскомандира 155 бригади начебто за те, що він не реагував на самовільне залишення військової частини бійцями.