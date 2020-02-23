Завершився перший етап конкурсу на прокурорів САП



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Наступний етап відбору – тест на загальні здібності відбудеться 29 лютого 2020 року

Конкурс був оголошений 22 січня

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про завершення першого етапу конкурсного відбору на 11 посад прокурорів САП.

Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні завершено перший етап конкурсного відбору на 11 посад прокурорів САП», – зазначив він.

За інформацією Холодницького, тест на знання законодавства складали 574 кандидати. 59 осіб не з’явились для складання тесту, однак вони матимуть нагоду пройти його 25 лютого, якщо причина неявки є поважною.

«Успішно цей етап склали 372 особи, які будуть допущені до наступного етапу, з яких: максимальні 100 балів набрали лише 2 кандидатів; 95-99 балів – 61 кандидат; 90-94 бали – 107 кандидатів; 80-89 балів – 202 кандидати», – уточнив він.

Наступний етап відбору – тест на загальні здібності відбудеться 29 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, конкурс був оголошений 22 січня.

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