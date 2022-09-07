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Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
Олена Зеленська порадила Роджера Вотерса просити про закінчення війни у Путіна
фото з відкритих джерел

Колишній учасник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс відомий своєю проросійською позицією

Перша леді України Олена Зеленська відповіла на лист засновника гурту Pink Floyd Роджера Вотерса, у якому той закликав її натиснути на чоловіка, щоб «закінчити війну». Свою відповідь перша леді оприлюднила у Twitter.

Відповідаючи Вотерсу, Зеленська заявила, що Росія напала на Україну, а українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей.

«Це Росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби – завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни – війна закінчиться», – зазначила вона.

Перша леді додала, що Вотерсу варто просити миру у президента іншої країни, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції фото 1

Як відомо, що у листі до Зеленської Вотерс заявив, що військова допомога Україні «не допоможе припинити війну». Він закликав її «допомогти переконати лідерів припинити бійню», а також вимагати від Володимира Зеленського «виконання передвиборчих обіцянок, щоб покласти край цій смертельній війні».

Роджер Вотерсзасновник гурту Pink Floyd, який покинув його у 1985 році. Вотерс відомий своєю антиукраїнською та антизахідною позицією. Він називає НАТО «злом» та неодноразово виступав на підтримку Росії. Кремлівські пропагандисти активно використовують його у гібридній війні проти Заходу.

Зазначимо, що колишні колеги Вотерса з Pink Floyd не поділяють його позицію – у квітні члени гурту на чолі з Девідом Гілмором записали трек із вокалом Андрія Хливнюка з українського гурту Boombox, який виконує пісню «Ой, у лузі червона калина». Пісня була записана на підтримку народу України. Усі отримані кошти пішли на гуманітарну допомогу українцям.

Гілмор, невістка якого родом з України, сказав: «Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав».

Нагадаємо, після початку російського вторгнення в Україну відомий британський гурт Pink Floyd зробив недоступною свою музику для росіян та білорусів. Музика виконавців була вилучена з усіх провайдерів цифрової музики в Росії та Білорусі. Таким музиканти підтримали Україну у війні з Росією.

Раніше «Главком» також писав, що Роджер Вотерс заявив, що президент США Джо Байден «військовий злочинець», оскільки він нібито «розпалює вогонь» в Україні. Такий коментар музикант дав в інтерв'ю із журналістом СNN. Під час туру This Is Not a Drill у Північній Америці 78-річний музикант показав на величезному екрані фото Байдена у списку військових злочинців. «Президент Джо Байден? Спочатку він розпалює вогонь в Україні – це тяжкий злочин. Чому США не спонукають Зеленського до переговорів, щоб уникнути необхідності в цій жахливій війні, яка вбиває українців та росіян?» – заявив артист. На коментар журналіста, що музикант звинувачує не той бік, артист видав порцію пропаганди про те, що у повномасштабній війні винний альянс НАТО, який нібито хотів наблизитись до кордонів із РФ.

Читайте також: Росія має програти. Інакше...
Теги: росія війна Олена Зеленська Pink Floyd

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