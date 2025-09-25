Зеленський провів зустріч із конгресменами США: обговорили злочини Росії та допомогу Україні

Зеленський обговорив з конгресменами США підтримку України, а також можливості завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США в Постійному представництві України при ООН. До складу делегації увійшли сенатори та представники Палати представників, зокрема Кріс Кунс, Річард Блюменталь, Грегорі Мікс та інші. Зеленський розповів про ситуацію на фронті та наголосив на першочерговій потребі України в засобах протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Ми дуже вдячні за двопартійну підтримку протягом усіх цих років. Вдячні американському народові, вдячні президентові. Учора ми мали хорошу розмову», – зазначив Зеленський.

На зустрічі обговорили низку ключових питань, зокрема конгресмени підтвердили свою готовність надавати Україні фінансову, військову та розвідувальну підтримку. Учасники зустрічі обговорили посилення санкцій проти Росії та використання її заморожених активів для підтримки України.

Зеленський повідомив, що Україна представить в ООН резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей. Конгресмен Річард Блюменталь зазначив, що вони із сенатором Гремом внесли законопроєкт, який визнає Росію державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне викрадених дітей.

Сторони обговорили також розвиток співпраці в контексті угоди щодо мінералів, що, на думку представниці Конгресу Йонг Кім, стане чудовим шляхом для зміцнення партнерства між двома країнами.

Члени делегації підкреслили, що ця зустріч є черговим доказом незмінної двопалатної та двопартійної підтримки України Сполученими Штатами.

Нагадаємо, президент США дозволив Україні відповідати на російські удари, якщо вона битиме по енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю президента для Axios.

За словами українського президента, якщо Україна отримає від Вашингтона додаткову зброю великої дальності, то використає її, аби прискорити закінчення війни. «Президент Трамп знає, я вчора [сказав] йому, що нам потрібно, одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати, бо якщо ми це отримаємо, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів», – пояснив він.

Зеленський наголосив, що Україна не бомбитиме цивільних, але натякнув, що центри російської влади, зокрема Кремль, цілком можуть стати цілями. Глава держави додав, що якщо чиновники РФ не хочуть припиняти війну, то вони мають шукати, де знаходиться найближче бомбосховище.