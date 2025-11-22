Зеленський доручив повний аудит оборонної сфери та АРМА

Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо фінансової стійкості, соціальної підтримки та відносин із міжнародними партнерами, за підсумками якої анонсував низку потужних рішень щодо аудиту державного сектору. Доручено провести повну і максимально глибоку перевірку діяльності державних оборонних компаній та відповідних контрактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко щотижнево доповідатиме про результати. Усі виявлені порушення скерують правоохоронним органам. Доручено ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит діяльності АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів) та ФДМУ (Фонду державного майна України).

За словами президента, вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній та їхніх фінансових операцій. Уряду поставлене завдання забезпечити оновлення наглядових рад не тільки енергетичного сектору, а й оборонно-промислового комплексу.

Також урядовці доповіли про реалізацію програми зимової підтримки, на яку вже зафіксовано майже 10 млн заявок через «Дію» та «Укрпошту», включаючи понад два мільйони заявок на дітей.

«Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва. Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить», – підкреслив Володимир Зеленський.

За словами президента, обговорено деталі консультацій із міжнародними фінансовими інституціями та роботу з місією МВФ щодо структурних маяків і збереження фінансової стабільності.

Нагадаємо, очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Ярослава Максименко ініціювала проведення внутрішньої перевірки щодо можливої причетності окремих працівників АРМА до резонансного розслідування правоохоронних органів, відомого як операція «Мідас».