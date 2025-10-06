Зеленський: Дрони та ракети, якими РФ била 5 жовтня, містили понад 100 тис. іноземних деталей

Знайдені деталі належать компаніям із США, Китаю, Тайваню, Британії, Німеччини тощо

На четвертому році повномасштабної війни Росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї. Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, знайдені деталі належать компаніям із США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в «іскандерах» – близько 1500, у «кинджалах» – 192 компоненти, та 405 – у «калібрах».

Як наголосив президент, компанії в Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет «кинджал», аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет. Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному «шахеді» виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії. Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея.

Зеленський зазначив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії вести війну. «Також ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання. Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів «Групи семи», і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня російські війська здійснили черговий масований удар, ціллю якого стали цивільні об’єкти газової інфраструктури, що мають критичне значення для проходження зимового періоду.