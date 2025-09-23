Уповноважений Зеленського назвав санкції, які найбільше дратують Кремль

Влад Власюк назвав санкції, яких Путін хоча позбутися в першу чергу

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк назвав санкції, яких Росія найбільше прагне позбутися. За його словами, найбільшою проблемою для Кремля є індивідуальні санкції, які обмежують свободу пересування російських чиновників та олігархів світом. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

«З того, що ми спостерігали, найбільша проблема для Росії – індивідуальні санкції щодо певних осіб, які обмежують свободу їхніх польотів по світу. Далі – санкції, що не дають заробляти гроші, в першу чергу на експорті енергоносіїв. І в третю чергу – санкції щодо сфер, які прямо впливають на російську економіку. Це – санкції щодо фінсектору та авіаційної галузі, бо Росія не здатна замінити імпорт у літакобудуванні», – розповів Власюк.

Зняття частини санкцій США з білоруської авіакомпанії «Белавіа», на думку Владислава Власюка, не вплинуть на Росію.

«Белавіа» – непроста історія, там знято лише частину санкцій. Авіація – дуже зарегульована сфера. Комплектуючі не можна просто так отримати та комусь передати, це все відстежується, на відміну від мікрочипів», – підкреслив Власюк.

Як відомо, Міністерство торгівлі США запровадило умови доступу до авіазапчастин для «Белавіа» після того, як санкції з білоруського перевізника були зняті 11 вересня. Попри заборону польотів до Росії та окупованих територій України, експерти сумніваються у виконанні обмежень.

11 вересня США зняли санкції з білоруського авіаперевізника «Белавіа» після звільнення Олександром Лукашенком 52 політв’язнів. Це рішення дозволяє компанії відновити закупівлю американських авіазапчастин для своїх літаків.

