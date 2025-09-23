Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уповноважений Зеленського назвав санкції, які найбільше дратують Кремль

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Уповноважений Зеленського назвав санкції, які найбільше дратують Кремль
Власюк: Росія не здатна замінити імпорт у літакобудуванні
колаж: glavcom.ua

Влад Власюк назвав санкції, яких Путін хоча позбутися в першу чергу

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк назвав санкції, яких Росія найбільше прагне позбутися. За його словами, найбільшою проблемою для Кремля є індивідуальні санкції, які обмежують свободу пересування російських чиновників та олігархів світом. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

«З того, що ми спостерігали, найбільша проблема для Росії – індивідуальні санкції щодо певних осіб, які обмежують свободу їхніх польотів по світу. Далі – санкції, що не дають заробляти гроші, в першу чергу на експорті енергоносіїв. І в третю чергу – санкції щодо сфер, які прямо впливають на російську економіку. Це – санкції щодо фінсектору та авіаційної галузі, бо Росія не здатна замінити імпорт у літакобудуванні», – розповів Власюк.

Зняття частини санкцій США з білоруської авіакомпанії «Белавіа», на думку Владислава Власюка, не вплинуть на Росію.

«Белавіа» – непроста історія, там знято лише частину санкцій. Авіація – дуже зарегульована сфера. Комплектуючі не можна просто так отримати та комусь передати, це все відстежується, на відміну від мікрочипів», – підкреслив Власюк.

Як відомо, Міністерство торгівлі США запровадило умови доступу до авіазапчастин для «Белавіа» після того, як санкції з білоруського перевізника були зняті 11 вересня. Попри заборону польотів до Росії та окупованих територій України, експерти сумніваються у виконанні обмежень.

11 вересня США зняли санкції з білоруського авіаперевізника «Белавіа» після звільнення Олександром Лукашенком 52 політв’язнів. Це рішення дозволяє компанії відновити закупівлю американських авіазапчастин для своїх літаків.

Нагадаємо, Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. Про це Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами уповноваженого президента, анонсований пакет входить у топ-5 серед усіх 19 санкційних пакетів.

Читайте також:

Теги: Білорусь росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
16 вересня, 11:06
Російський диктатор Путін не виглядає нині, як переможець
Єдиний шлях до миру – це перемога України
Вчора, 12:27
Представництво НАТО в Україні висловило щирі співчуття жертвам та їхнім родинам
Рютте про обстріли в Україні: Ми не можемо бути наївними щодо Путіна
28 серпня, 19:47
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
29 серпня, 11:08
Зруйнований будинок у Запоріжжі
Росія атакувала Запоріжжя, виникла пожежа
15 вересня, 03:19
Він зазначив, що США не рухатимуться вперед без підтримки європейських країн
Міністр фінансів США зробив заяву про санкції проти Росії
16 вересня, 03:56
Системи протидії дронам необхідно терміново вдосконалювати, наголошує Яаккола
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
15 вересня, 18:49
Додаткові ризики для економіки Білорусі виникли після закриття Польщею кордону
Українська розвідка назвала причини скорочення промисловості Білорусі
19 вересня, 15:00
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025 року
20 вересня, 08:34

Політика

Зеленський позитивно оцінив зустріч із Трампом
Зеленський позитивно оцінив зустріч із Трампом
Уповноважений Зеленського назвав санкції, які найбільше дратують Кремль
Уповноважений Зеленського назвав санкції, які найбільше дратують Кремль
Єврокомісія анонсувала розширення санкцій проти причетних до викрадення українських дітей
Єврокомісія анонсувала розширення санкцій проти причетних до викрадення українських дітей
Генасамблея ООН, зустріч Трампа та Зеленського. Головне за 23 вересня
Генасамблея ООН, зустріч Трампа та Зеленського. Головне за 23 вересня
Трамп побив власний рекорд тривалості виступів в ООН
Трамп побив власний рекорд тривалості виступів в ООН
Трамп та Зеленський зробили перші заяви після зустрічі
Трамп та Зеленський зробили перші заяви після зустрічі

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua