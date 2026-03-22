Як змусити Росію до миру: Жорін розповів, що може змінити тон розмов на переговорах

Надія Карбунар
Щоб добитися кардинальної зміни ситуації на полі бою, ЗСУ потрібна не просто технологічна революція, а повна зміна філософії ведення війни
Справжні мирні переговори з Росією стануть можливими лише тоді, коли Сили оборони України зможуть повністю зупинити просування окупаційних військ

Російська Федерація наразі абсолютно не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні та припиненні війни, оскільки її війська продовжують хоч і повільно, але просуватися вперед. Справжні дипломатичні зрушення розпочнуться лише після повної зупинки ворога на всіх ділянках фронту та переходу окупантів у вимушену оборону. Як інформує «Главком», про реальний стан справ із переговорним процесом та ситуацію на передовій розповів заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в інтерв’ю на каналі «Армія TV».

«Процес заради процесу» та ціна ілюзій

Військовий закликав українців позбутися ілюзій щодо швидкого дипломатичного вирішення конфлікту на поточному етапі. За його словами, йому дуже шкода людей, які чекають кожного нового раунду перемовин як свята, сподіваючись на мир, адже росіяни стоять на своїх початкових позиціях і нічого змінювати не збираються.

«Якщо фронт буде рухатися хоч трохи, вони будуть заганяти туди ще і ще нові сили. Сьогодні це все виглядає як процес заради процесу. А от коли вони не зможуть наступати і перейдуть в оборону, то тоді і обличчя на перемовинах зміняться, і тон розмови», – наголосив Жорін.

Він підкреслив, що за всю війну росіяни не здобули того, на що сподівалися, проте результати у них є. Хай не з тією швидкістю і з колосальними втратами, але ворог має тактичний успіх і захоплює території.

Технологічна революція заради життя піхотинця

Водночас Жорін переконаний, що Сили оборони України мають достатній потенціал, аби зупинити повзучий наступ росіян. Якщо агресор перестане рухатися, мобілізувати населення всередині РФ стане вкрай складно, що й змінить тональність будь-яких діалогів.

Щоб добитися кардинальної зміни ситуації на полі бою, українській армії потрібна не просто технологічна революція, а повна зміна філософії ведення війни з фокусом на збереження життів.

«Ми маємо зробити все: вигадати новий дрон, знайти нову хвилю, розробити нову зброю – усе що завгодно, аби вижив наш боєць і піхотинець, який стоїть на передньому краї. Сьогодні він переживає найважчі часи», – резюмував заступник командира Третього армійського корпусу, додавши, що ключову роль відіграватиме висока якість бойової підготовки та нова сучасна система застосування військ.

Раніше командир 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов на псевдо Перун назвав два ключові виклики для Сил оборони на південному напрямку – чисельну перевагу російських військ у піхоті та ефективніше застосування окупантами безпілотників. Через розрізненість дій українських підрозділів БпЛА та піхоти наші сили на передовій послаблюються, що дозволяє ворогу просуватися на окремих ділянках. 

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це  повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

