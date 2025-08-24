Зеленський показав новітні українські оборонні розробки

Президент зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України в День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітню українську зброю та техніку. Відповідне відео оприлюднив глава держави, повідомляє «Главком».

«Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо», – наголосив президент.

🇺🇦👏🏻Створене в Україні, для захисту України: Зеленський показав новітні українські розробки



Президент разом з премʼєром Канади Марком Карні на власні очі побачили техніку, створену для захисту нашої держави. pic.twitter.com/ruSoxkUDOF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2025

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України в День Незалежності.

«Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи», – резюмував глава держави.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні зброї на $1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для нього на посаді глави канадського уряду. У центрі столиці відбулися офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах бере участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості.