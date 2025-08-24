Головна Країна Події в Україні
Зеленський показав новітні українські оборонні розробки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський показав новітні українські оборонні розробки
Володимиру Зеленському й Марку Карні продемонстрували новітні досягнення українського виробництва озброєнь і техніки
фото: Офіс президента

Президент зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України в День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітню українську зброю та техніку. Відповідне відео оприлюднив глава держави, повідомляє «Главком».

«Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо», – наголосив президент.

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України в День Незалежності.

«Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи», – резюмував глава держави.

Зеленський показав новітні українські оборонні розробки фото 1

Як відомо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні зброї на $1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для нього на посаді глави канадського уряду. У центрі столиці відбулися офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах бере участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості.

Читайте також:

Теги: Марк Карні Володимир Зеленський День Незалежності зброя

Події в Україні

Зеленський показав новітні українські оборонні розробки
Зеленський показав новітні українські оборонні розробки
Полонений окупант взяв до рук зброю та допоміг бійцям ЗСУ відбивати штурм
Полонений окупант взяв до рук зброю та допоміг бійцям ЗСУ відбивати штурм
Зеленський нагородив генсека Ради Європи, єврокомісара і низку європейських лідерів
Зеленський нагородив генсека Ради Європи, єврокомісара і низку європейських лідерів
Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського головою України, але є нюанс
Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського головою України, але є нюанс
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції
Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції

