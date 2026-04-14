Зеленський прибув до Норвегії (відео)

Президент матиме важливі зустрічі в Осло

Зеленський: Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру

Сьогодні, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Норвегії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Прибув до Осло. Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку. Попереду перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями», – йдеться у повідомленні президента.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський додав: «Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру».

Зауважимо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Берліна.

Як повідомлялося, 14 квітня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

Також у Берліні президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.