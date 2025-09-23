Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський і Токаєв обговорили мир в Україні та співпрацю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і Токаєв обговорили мир в Україні та співпрацю
Зеленський: Дякую Казахстану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Окремою темою зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим стало торгово-економічне співробітництво

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, а також питання співпраці між двома країнами. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, інформує «Главком».

За словами українського президента, головне завдання зараз – це досягнення справедливого та тривалого миру з надійними гарантіями безпеки. Він детально обговорив із Токаєвим спільні зусилля України, США, Європи та інших партнерів, спрямовані на припинення війни.

Окремою темою зустрічі стало торгово-економічне співробітництво та зацікавленість казахстанських компаній у відновленні України. Володимир Зеленський також подякував Казахстану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та командою прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Як відомо, у рамках візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зокрема, за даними Білого дому, завтра Трамп зустрінеться з лідерами наступних країн:

  • Аргентини;
  • України;
  • Катару;
  • Саудівської Аравії;
  • Туреччини;
  • ОАЕ;
  • Індонезії;
  • Йорданії;
  • Пакистану.

Як повідомлялося, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію програми PURL.

Теги: Володимир Зеленський Касим-Жомарт Токаєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
23 серпня, 15:58
Після початку час повномасштабного вторгнення Гнатов відіграв важливу роль в обороні Миколаєва
Зеленський присвоїв нове звання начальнику Генштабу
24 серпня, 10:19
Трамп зробив нову заяву про переговори
Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові до переговорів
4 вересня, 09:15
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
4 вересня, 21:22
Під час розмови лідери скоординували свої дипломатичні зусилля
Зеленський обговорив із Макроном наслідки атаки на Україну
7 вересня, 14:29
Келлог зробив важливе попередження після удару РФ по Кабміну
Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну
7 вересня, 22:15
7 вересня – День воєнної розвідки України
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)
8 вересня, 16:59
«Показують безумовно хороший результат». Зеленський анонсував створення нових окремих військ
«Показують безумовно хороший результат». Зеленський анонсував створення нових окремих військ
20 вересня, 12:47
Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом
Зеленський призначив першого військового омбудсмена
19 вересня, 19:59

Політика

МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ
Ердоган висловився щодо завершення війни в Україні
Ердоган висловився щодо завершення війни в Україні
Зеленський і Токаєв обговорили мир в Україні та співпрацю
Зеленський і Токаєв обговорили мир в Україні та співпрацю
Зеленський і Стармер обговорили посилення ППО України
Зеленський і Стармер обговорили посилення ППО України
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Politico пояснив, чому Європа повинна остерігатися Трампа
Politico пояснив, чому Європа повинна остерігатися Трампа

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua