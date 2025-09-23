Зеленський і Токаєв обговорили мир в Україні та співпрацю

Окремою темою зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим стало торгово-економічне співробітництво

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, а також питання співпраці між двома країнами. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, інформує «Главком».

За словами українського президента, головне завдання зараз – це досягнення справедливого та тривалого миру з надійними гарантіями безпеки. Він детально обговорив із Токаєвим спільні зусилля України, США, Європи та інших партнерів, спрямовані на припинення війни.

Окремою темою зустрічі стало торгово-економічне співробітництво та зацікавленість казахстанських компаній у відновленні України. Володимир Зеленський також подякував Казахстану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та командою прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Як відомо, у рамках візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зокрема, за даними Білого дому, завтра Трамп зустрінеться з лідерами наступних країн:

Аргентини;

України;

Катару;

Саудівської Аравії;

Туреччини;

ОАЕ;

Індонезії;

Йорданії;

Пакистану.

Як повідомлялося, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію програми PURL.