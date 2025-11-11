Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю органів місцевої влади
Запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.
Серед ключових положень:
- запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;
- визначено, хто здійснює контроль: за актами обласних рад – центральний орган виконавчої влади, визначений урядом; за актами районних рад – обласна державна адміністрація; за актами сільських, селищних, міських рад – районна державна адміністрація.
Передбачається, що закон посилить законність, прозорість і довіру у взаєминах держави та громад, запобігаючи зловживанням і правовій невизначеності в рішеннях місцевого самоврядування, створить сучасну, європейську систему нагляду (добре врядування) та сформує професійний корпус управлінців на місцях.
Очікується, що громади отримають більш передбачуване, підзвітне й ефективне врядування.
Раніше Рада законопроєкт №14048 про запровадження нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування.
Коментарі — 0