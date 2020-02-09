Зеленський поділився враженнями від зустрічі з Папою Римським



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Головною темою розмови стала війна на Донбасі. Глава держави нагадав, що понтифік неодноразово молився за мир в Україні Фото: president.gov.ua

Глава держави і понтифік більшу частину розмови присвятили Донбасу

Президент Володимир Зеленський зумів розвеселити Папу Римського Франциска під час візиту до Ватикану, а також поділився враженнями від зустрічі з понтифіком. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, «зустріч з Папою Римським стала моментом істини, перевіркою на справжність». Головною темою їхньої розмови стала війна на Донбасі. Глава держави нагадав, що понтифік неодноразово молився за мир в Україні.

«За 2 місяці після «Норманді» в Парижі і, сподіваюся, за два перед такою ж зустріччю в Берліні, я просив допомогти зі звільненням українців, які перебувають в полоні на Донбасі, в Криму та Росії. Просив допомогти з досягненням миру і стабільності у нас. Скажу чесно: відчув розуміння і надію. Буде символічно, якщо Його Святість прийме моє запрошення та відвідає Україну. Упевнений, що він повинен побувати не тільки в столиці. Щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на Донбасі, треба їхати на Донбас. Щоб стати «Президентом миру», як назвав мене Папа, я повинен зробити все, щоб, їдучи Донбасом, бачити усміхнені обличчя, кольорові дитсадки і школи, сучасні лікарні та хороші дороги, чути дитячий сміх і знати, що війна в Україні – страшний спогад, який світу не забути», – написав Зеленський.

Нагадаємо, подружжя Зеленських зустрілося з Папою Римським і подарувало йому ступу.

Як повідомлялося, Зеленський та держсекретар Ватикану обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі.