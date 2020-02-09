  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський поділився враженнями від зустрічі з Папою Римським

    • Розсилка
    Головною темою розмови стала війна на Донбасі. Глава держави нагадав, що понтифік неодноразово молився за мир в Україні - Зеленський поділився враженнями від зустрічі з Папою Римським
    Головною темою розмови стала війна на Донбасі. Глава держави нагадав, що понтифік неодноразово молився за мир в Україні
    Фото: president.gov.ua

    Глава держави і понтифік більшу частину розмови присвятили Донбасу

    Президент Володимир Зеленський зумів розвеселити Папу Римського Франциска під час візиту до Ватикану, а також поділився враженнями від зустрічі з понтифіком. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, «зустріч з Папою Римським стала моментом істини, перевіркою на справжність». Головною темою їхньої розмови стала війна на Донбасі. Глава держави нагадав, що понтифік неодноразово молився за мир в Україні.

    «За 2 місяці після «Норманді» в Парижі і, сподіваюся, за два перед такою ж зустріччю в Берліні, я просив допомогти зі звільненням українців, які перебувають в полоні на Донбасі, в Криму та Росії. Просив допомогти з досягненням миру і стабільності у нас. Скажу чесно: відчув розуміння і надію. Буде символічно, якщо Його Святість прийме моє запрошення та відвідає Україну. Упевнений, що він повинен побувати не тільки в столиці. Щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на Донбасі, треба їхати на Донбас. Щоб стати «Президентом миру», як назвав мене Папа, я повинен зробити все, щоб, їдучи Донбасом, бачити усміхнені обличчя, кольорові дитсадки і школи, сучасні лікарні та хороші дороги, чути дитячий сміх і знати, що війна в Україні – страшний спогад, який світу не забути», – написав Зеленський.

    5e3f9aaec18ce_01

    Нагадаємо, подружжя Зеленських зустрілося з Папою Римським і подарувало йому ступу.

    Як повідомлялося, Зеленський та держсекретар Ватикану обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі.

    Читайте також: «Буде знаково»: Зеленський хоче, щоб Папа Римський приїхав на Донбас
    Донбас Папа Римський війна Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ