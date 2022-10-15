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Зеленський подякував Байдену за «подарунок до Дня захисників і захисниць»

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Зеленський подякував Байдену за «подарунок до Дня захисників і захисниць»
Зеленський назвав нову допомогу США «чудовим подарунком»
фото з відкритих джерел

США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee, боєприпаси для HIMARS та артилерії

Президент Володимир Зеленський подякував очільнику Сполучених Штатів Америки Джо Байдену й американському народу за новий пакет допомоги Україні в розмірі 725 мільйонів доларів. Про це очільник держави повідомив у Twitter.

«Щиро вдячний Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України в розмірі 725 млн доларів. Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України! Російський агресор буде переможений, Україна буде вільною!» – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що Україна отримає від США вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Пентагон повідомив, що у рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee.

Теги: Владимир Зеленский Джозеф Байден

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