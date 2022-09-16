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Зеленський поговорив з президентом Фінляндії: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський поговорив з президентом Фінляндії: деталі
Сторони обговорили подальшу оборонну взаємодію України та Фінляндії
фото з відкритих джерел

Глава України обговорив з Нііністьо питання візових обмежень для громадян РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінляндським колегою Саулі Нііністьо. Про це глава держави написав у Twitter.

«Поінформував президента Фінляндії Саулі Нііністьо про поточну ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну взаємодію України та Фінляндії. Подякував за надану допомогу», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що сторони обговорили питання візових обмежень для громадян РФ.

Зеленський поговорив з президентом Фінляндії: деталі фото 1

Зазначимо, що уряд Фінляндії вирішив з 1 вересня обмежити видачу шенгенських віз росіянам до однієї десятої від попереднього рівня. Глава МЗС країни Пекка Хаавісто заявив, що візові обмеження, що вводяться, мають символічне значення. Він також підтримав пропозицію призупинити спрощений візовий режим із Росією. У цьому випадку ціна візи підніметься з 35 до 80 євро. При цьому Фінляндія не планує припиняти дію вже виданих росіянам віз, як це зробила Естонія.

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Теги: президент Володимир Зеленський Україна Фінляндія

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