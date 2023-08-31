Міністр Кулеба анонсував важливі рішення, які Україна та ЄС хочуть втілити до зими

Глава МЗС Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, 31 серпня 2023 року

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, до грудня буде багато важливих рішень, які Україна та ЄС втілять у життя

Україна хоче закінчити рік приєднанням до рішення Європейського Союзу про початок переговорів про вступ. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом у межах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Толедо.

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За словами Кулеби, до грудня буде багато важливих рішень, які Україна та ЄС втілять у життя.

«І я думаю, ми можемо говорити про дипломатичний контрнаступ, який ми продовжуємо, тому що є енергія, є воля і є розуміння того, що і як потрібно робити серед міністрів ЄС. Ми хочемо закінчити рік з дуже амбітним досягненням, а саме: приєднанням до рішення Європейського Союзу про початок переговорів про вступ з Україною», – сказав Кулеба.

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Глава МЗС додав, що сторони домовилися координувати кроки та спілкування з країнами Азії, Африки, Південної Америки, щоб залучити їх до формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським. Обговорили деякі дуже конкретні заходи, які робитимуться для досягнення цієї мети.

«Наші компанії зберуться разом у Києві, щоб обговорити нарощування виробництва та спільного виробництва зброї, необхідної не лише для того, щоб українська армія продовжувала протидіяти наступу, а й щоб ваші армії збільшили свої запаси та ставали сильнішими», – відзначив Кулеба.

Він також розповів, що Україна хоче повного відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

«Сьогодні ми домовилися про те, як ми будемо розширювати наземні коридори, і я ціную, що комісія готова це зробити. Україна також вважає, і я передав це державам-членам, що альтернативний морський зерновий коридор без участі Росії можливий», – сказав глава МЗС.

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Кулеба пояснив, що треба змусити його функціонувати довго й стабільно. За словами міністра, цього можна досягти разом. І коли це буде зроблено, продовольча безпека світу не буде залежати від Росії, «голодних ігор» і шантажу.

«Тож ми сьогодні домовилися, що продовжимо працювати над пошуком шляхів і над тим, як зробити цей зерновий коридор сильнішим», – сказав міністр Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО.