Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами
Зеленський вручив переможцям та учасникам Ігор Нескорених ордени «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна шанує всіх, хто захистив незалежність країни ціною свого здоров’я та життя

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими ветеранами й ветеранками – переможцями та учасниками Ігор Нескорених і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«З нескорених починається нація». Ви чудово знаєте ці важливі слова. І не лише тому, що це офіційне гасло Invictus Games, а передусім через те, що ви є реальним, живим доказом і підтвердженням саме цих слів», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ці люди є прикладом нескореної віри та надзвичайної сили. Він наголосив, що Україна шанує всіх, хто захистив незалежність країни ціною свого здоров’я та життя. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських воїнів.

Ігри Нескорених (Invictus Games) – міжнародний захід з адаптивних видів спорту, який заснував Принц Гаррі, Герцог Сассекський, у 2014 році для військовослужбовців та ветеранів, які мають поранення, травми чи хвороби. Україна бере участь у змаганнях із 2017 року. За час виступів на Іграх Нескорених представники нашої країни здобули понад 100 медалей.

Глава держави вручив переможцям та учасникам Ігор Нескорених ордени «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

Серед нагороджених – ветерани й ветеранки АТО/ООС та повномасштабної війни, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі 2023 року та у Ванкувері й Вістлері 2025 року. Вони змагалися у велоспорті, сноубордингу, бігу, плаванні, бігових та гірських лижах (сидячи), веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, метанні диска, біатлоні (для людей з вадами зору), баскетболі UNQ та інших дисциплінах.

До слова, під час виконання бойового завдання у складі групи спеціального призначення загинув Тарас Шпук, відомий тренер, спортсмен, активний учасник руху Ігор Нескорених, колишній співробітник фонду «Повернись живим» та учасник Революції Гідності.

