Зеленський назвав головні цілі росіян під час нічної атаки

Зеленський назвав головні цілі росіян під час нічної атаки
Росія випустила 165 ударних дронів по Україні
фото: ДСНС

Унаслідок російського обстрілу у багатьох містах пошкоджено цивільну інфраструктуру

Головними цілями російських терористів під час нічної атаки були енергетика та критична інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Жорстка атака ударними безпілотниками по Одесі. Понад 50 дронів випустили росіяни по місту, і головні мішені – енергетика та звичайні цивільні обʼєкти. Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти», – каже він.

Глава держави також повідомив, що один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри.

Також очільник України повідомив, що під ворожими ударами були Львівщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина та Харківщина. Загалом за ніч Росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них – це «шахеди».

«Кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну. Розраховуємо, що Америка, Європа та інші партнери про це не мовчатимуть і памʼятатимуть, що для справжнього миру потрібен тиск саме на Москву – санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що без тиску на агресора війну припинити неможливо. «Так само, як і без підтримки захисників життя. Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні. Дякую всім, хто це розуміє і допомагає», – підсумував він.

Нагадаємо, російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна.

Також уранці 27 січня російські загарбники атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. Після удару фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне.

