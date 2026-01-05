Австралія допоможе Україні захиститися від російських атак: деталі від Зеленського

Зеленський: Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі захист України та російські удари по українських містах і громадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Пан прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони. Я розповів про ситуацію в дипломатії та поінформував про наступні кроки. Прем’єр-міністр відзначив наші зусилля. Дякую за добрі слова про Україну й українців», – йдеться у дописі.

Зеленський додав: «Висловив особисто прем’єр-міністру співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді минулого місяця. Шестеро жертв – українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих».

Нагадаємо, що в ніч на 5 січня російські окупанти атакували Київ та область безпілотниками. Зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі Києва. Підтверджено смерть однієї людини та травмування ще чотирьох цивільних.

Також у понеділок, 5 січня, російські військові обстріляли одну із лікарень у Херсоні. Внаслідок чого постраждали люди.