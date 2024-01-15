Зеленський повідомив, скільки кілометрів української землі забруднені мінами та боєприпасами

Зеленський подякував Швейцарії за допомогу у розмінуванні українських територій

Наразі 174 тис. кв км української території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

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«Наразі 174 тис. квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. І будь-якій державі світу було б дуже складно впоратися самостійно з таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія – серед них, ми обговорили проведення двох конференцій із розмінування цього року навесні та восени», – зазначив президент.

Зеленський подякував Швейцарії за допомогу у розмінуванні українських територій.

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Нагадаємо, військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для пошуку мін у Чорному морі.