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Зеленський повідомив, скільки кілометрів української землі забруднені мінами та боєприпасами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, скільки кілометрів української землі забруднені мінами та боєприпасами
фото ілюстративне

Зеленський подякував Швейцарії за допомогу у розмінуванні українських територій

Наразі 174 тис. кв км української території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Про це повідомив  президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

«Наразі 174 тис. квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. І будь-якій державі світу було б дуже складно впоратися самостійно з таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія – серед них, ми обговорили проведення двох конференцій із розмінування цього року навесні та восени», – зазначив президент. 

Зеленський подякував Швейцарії за допомогу у розмінуванні українських територій.

Нагадаємо, військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для пошуку мін у Чорному морі.

Теги: міни розмінування Володимир Зеленський

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