Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими

Росія після катастрофи Іл-76 заявила, що про обмін не може бути мови

Андрій Юсов: «Координаційний штаб підтвердив, що списки, які давала Росія, підтверджені, це дійсно українські полонені»

Не зважаючи на заяви Росії на тлі авіакатастрофи Іл-76, Україна продовжує переговори про обмін військовополоненими та очікує на успішні результати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноброни Андрій Юсов в коментарі «Суспільному».

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За його словами, наразі нової інформації щодо інциденту з Іл-76 небагато, але постійно з'являються нові дані.

«Якоїсь інформації, яка б суттєво щось нам зараз сказала, немає, але з'являються нові дані, які допомагають розслідувати далі. Поки можу сказати тільки так. Координаційний штаб підтвердив, що ці списки, які давала Росія, підтверджені, це дійсно українські полонені», – заявив Юсов.

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Він підкреслив, що йдеться не про списки, оприлюднені російською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

«Загалом це російські офіційні перемовники, посилаючись на ті списки, підтвердили, що це саме так, що верифікують якраз цих людей. Ми зі свого боку підтверджуємо, що це українські полонені, які подавалися на обмін. Переговори ведуться, очікуємо обмін», – підсумував Юсов.

Нагадаємо, 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Як повідомлялося, Дмитро Лубінець заявив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше.