РФ вдарила по Україні рідкісною ракетою П-35, яка була виготовлена у 60-х роках (фото)

Довжина ракети складає 10 м, а стартова вага – 4 тонни

Російські загарбники атакували Україну рідкісною чотиритонною протикорабельною ракетою П-35, яка була прийнята на озброєння у 1962 році. Про це повідомляє Defense Express.

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Про використання рідкісної ракети свідчать знайдені уламки. Зазначається, що це перший відомий випадок використання росіянами такої ракети.

На опублікованих фото видно уламки П-35, ця ракета відрізняється значними габаритами. Її довжина складає 10 м, а стартова вага – 4 тонни. Ракету було розроблено у 50-х роках, а прийнято на озброєння у 1962 році. Це протикорабельна ракета, тому ймовірно РФ намагалась поцілити нею у об'єкти в південних областях України.

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Аналітики Defence Express зазначають, що безпосередньо П-35 важко упізнати в уламках на фото. Однак ця ракета має досить специфічну будову крил. Збиття цієї ракети підтвердили і власні джерела Defence Express.

«Попри вік П-35 все ще перебуває на озброєнні РФ. Зокрема вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу «Редут». Станом на 2021 рік їх кількість оцінювалась у 8 пускових», – йдеться в повідомленні.

Росія має лише два комплекси «Редут» – у Криму та на острові Кильдин у Баренцевому морі (за наявною інформацією – покинутий).

Після анексії Криму Росія відновила «Об'єкт-100» у 2016 році. Час від часу він здійснював пуски ракет. Також у планах Кремля була модернізація комплексу з метою встановлення на ньому пускових шахт під ракети «Оникс» та «Циркон». Також ракети П-35 були на озброєнні ракетних крейсерів проєкту 58, але всі вони вже списані.

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«Але яка саме пускова була використана для удару невідомо. Водночас використання навіть таких засобів далекобійного ураження більше схоже просто на бажання вдарити бодай чимось», – додали у Defence Express.

Триває 695-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та двох пунктах управління противника.