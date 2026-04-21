Президент розповів, у який спосіб Україна відмовиться від Patriot

Іванна Гончар
Україна готує вихід із залежності від Patriot
фото: Depositphotos

Україна разом із Європою створює антибалістичну систему, щоб не залежати від західних ракет і посилити захист від балістики

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має створити власну антибалістичну систему разом із європейськими партнерами, щоб не залежати від Patriot. Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Оксані Соколовій, пише «Главком».

За словами президента, Україна вже працює над цим напрямком разом із виробниками та державами Європи.

«Я зустрічаюся з виробниками, тому що моя ідея в тому, що в нас повинна бути антибалістична європейська система. Ми говоримо з кількома державами, працюємо в цьому напрямку. І нашим компаніям говоримо, ставимо завдання: за рік ми маємо зробити свою антибалістичну систему», – підкреслив Зеленський.

Президент прямо підтвердив, що це необхідно для зменшення залежності від західних систем ППО.

Зеленський визнав, що реалізація проєкту є складною, однак цілком можливою за рахунок окремих компонентів.

«Це реалістично. Дуже складно, але питання в складових. Я вважаю, що одну складову ми сьогодні бачимо – можна вирішити питання радарів. Я домовляюся з країнами. Тут треба просто подивитися, що працюватиме краще. І ще одне питання – ракети. Ракети для відповідних систем», – додав президент.

За його словами, Україна вже веде переговори з ключовими європейськими партнерами.

«Ми ще не з усіма говорили. Але з ключовими країнами, з якими я хотів про це поговорити в Європі, я вже поговорив. Це ті країни, де є розвиток протиповітряної оборони. Хай не антибалістичної, але все одно є система власного виробництва», – сказав глава держави.

Як повідомлялось, через війну в Ірані існує потенційна загроза для постачання озброєння в Україну. Київ спільно з міжнародними партнерами працює над збереженням і посиленням оборонних можливостей держави

