У Харкові живе пітон, якого військовий врятував із охопленого вогнем російського танка

Плазун почувається добре і навіть знайшов собі подругу

Уже рік у Харкові живе пітон, якого військовий Богдан врятував з танка, що палав, під час деокупації Куп'янська. Плазуна прихистив доктор біологічних наук Дмитро Шабанов. У триметрового знайди навіть з'явилася подруга, повідомляє «Суспільне».

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«Я влаштував пітону штучну зимівлю, зараз взяв самицю, все вказує на те, що невдовзі в плазунів з'явиться потомство», – розповів науковець.

Під штучною зимівкою біолог має на увазі довготривале зниження температури у тераріумі. Зі слів Дмитра Шабанова, самиця належить його знайомій.

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Імені пітону Дмитро Шабанов не давав: «Не бачу сенсу називати когось, хто на це ім'я не буде відзиватися».

«Один раз вибрався з тераріуму та влаштував погром у домі, але я спокійно ставлюся до цього, намагаюсь робити все так, щоб плазуну було комфортно», – розповів Дмитро Шабанов.

Шабанов планує й надалі опікуватися плазуном, та не збирається передавати його до зоопарку.

Раніше несподіваного відвідувача помітили в одному з супермаркетів Дніпра. У візочку для продуктів лежав велетенський пітон.

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Також у одній з квартир на бульварі Верховної Ради у Києві мешканка виявила змію, яка повзла по долівці. Через мить плазун зник під шафою, де просидів цілий день.

Крім того, дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі.

Нагадаємо, у Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію.

Нещодавно у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою.

Також влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.