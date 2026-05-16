Зеленський привітав науковців із Днем науки

Зеленський наголосив, що креативність та наукове знання є особливою стратегічною перевагою України

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Глава держави висловив глибоку вдячність усім фахівцям, які роблять Україну технологічнішою та захищають її майбутнє за допомогою високих технологій

Президент України Володимир Зеленський привітав українських інженерів, винахідників, дослідників та науковців із професійним святом – Днем науки. Глава держави підкреслив, що в умовах повномасштабної війни вітчизняні наукові розробки стали рушієм технологічної сили країни, забезпечуючи суттєву перевагу на полі бою та захищаючи цивільний сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський наголосив, що креативність та наукове знання є особливою стратегічною перевагою України. Завдяки інтелектуальній праці винахідників держава оперативно знаходить ефективні відповіді на найскладніші безпекові виклики.

Президент перелічив ключові передові розробки, які вже довели свою ефективність у протистоянні з ворогом. Зокрема, йдеться про унікальні морські дрони, наземні роботизовані комплекси (НРК), безпілотні літальні апарати, а також складні системи із впровадженням технологій штучного інтелекту. За словами глави держави, ці інноваційні рішення щодня демонструють високі результати на лінії фронту та рятують життя українських військовослужбовців.

Окрім військово-промислового комплексу, українська наука демонструє високу ефективність і в цивільних сферах, виступаючи надійним союзником суспільства. Володимир Зеленський відзначив тисячі практичних рішень, які впроваджуються для підтримки життєдіяльності країни:

Новітні медичні розробки для лікування та реабілітації громадян;

Технологічні ідеї в енергетичному секторі для забезпечення стабільності мереж;

Проєкти в агропромисловому комплексі, інфраструктурі та сфері захисту довкілля.

Глава держави висловив глибоку вдячність усім фахівцям, які роблять Україну технологічнішою та захищають її майбутнє за допомогою високих технологій. Володимир Зеленський підкреслив, що одним із пріоритетних завдань для державних інституцій та приватного бізнесу на всіх рівнях є всебічна підтримка та фінансування вітчизняних дослідників для збереження заданого темпу розвитку.

«Вітаю всіх, хто працює, щоб наша наука і наші рішення були сучаснішими та технологічнішими. З Днем науки! Слава Україні!», – підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки тижня роботи українських далекобійних засобів ураження, які завдали ударів по військових об'єктах та логістиці Російської Федерації. Атаки здійснювалися в глибокому тилу ворога – на відстані близько 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення, підтвердивши розширення радіуса дій українських дронів та ракет.