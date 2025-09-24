Головна Світ Політика
Саміт міжнародної Кримської платформи на полях Генасамблеї ООН: трансляція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Саміт міжнародної Кримської платформи на полях Генасамблеї ООН: трансляція
фото: скриншот з відео

Зеленський зробив низку заяв

Сьогодні, 24 вересня, розпочався п’ятий саміт міжнародної Кримської платформи на полях Генасамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зі вступним словом виступив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський позитивно оцінив її.

До слова, 24 вересня президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН. За словами Зеленського, наразі така реальність, що зброя вирішує, хто виживе. Він додав, що міжнародне право не діє повною мірою без потужних друзів. «Навіть наявність друзів не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки – друзі і зброя», – сказав президент.

Володимир Зеленський ООН

