Партія «Слуга народу» провела з’їзд і ухвалила кадрові рішення

На з’їзді було оновлено керівництво вищих органів партії

Сьогодні, 27 березня, відбувся позачерговий з’їзд політичної партії «Слуга Народу». На ньому затвердили кілька рішень щодо удосконалення внутрішньої архітектури політсили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу партії.

«Ключовим рішенням стало ухвалення нової редакції статуту, яка передбачає створення президії партії як оперативного органу управління. До неї увійшли голова партії Олександр Корнієнко, голова політичної Ради Давид Арахамія, голова Національної ради громад Олександр Завітневич та новообрані заступники голови партії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на з’їзді також було оновлено керівництво вищих органів партії: делегати підтримали переобрання Давида Арахамії на посаді голови політичної Ради, а Олександра Завітневича – голови Національної ради громад. Окремий блок рішень стосувався кадрового посилення. Під час з’їзду було утворено інститут заступників голови партії. Зокрема, заступниками по роботі з ТОТ, ВПО та мережею фракцій обрано Віталія Безгіна, Арсенія Пушкаренка – заступником з партійного будівництва, а Вадима Галайчука – заступником з міжнародної діяльності – міжнародним секретарем.

«Важливою складовою оновлення стала міжнародна діяльність. Саме в цьому контексті з’їзд призначив Євгенію Кравчук спеціальною представницею партії з роботи з Альянсом лібералів і демократів за Європу та групою Renew Europe. Важливі кадрові та управлінські рішення спрямовані на посилення визначених ключових пріоритетів, які обумовлені викликами сьогодення», – додається у заяві.

До слова, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк після витоку внутрішнього чату фракції заявила про необхідність «половити кротів і щурів», які, за її словами, працюють не в інтересах держави та підривають єдність парламенту. Вона наголосила, що подібні зливи відбуваються не вперше, однак винних досі не встановлено.

Зокрема, Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що у фракції існує група осіб, які, за її оцінкою, свідомо саботують голосування та діють проти президента Володимира Зеленського. Вона припустила, що такі дії можуть бути спрямовані на ослаблення глави держави.