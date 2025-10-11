50 тис. грн для військових, звільнених з полону: Зеленський підписав закон

Підтримка здійснюватиметься впродовж перших трьох місяців реабілітації

У суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт №13627.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що підтримка здійснюватиметься впродовж перших трьох місяців реабілітації.

«Раніше такі виплати отримували лише ті, хто зазнав поранень, контузій чи каліцтв. Однак чимало військових після полону також мають серйозні захворювання, що потребують тривалого лікування. Тепер держава гарантує допомогу кожному і кожній, хто пройшов полон. Важливий крок для комплексної підтримки наших захисників і захисниць», – йдеться у повідомленні.

Раніше Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13627, який забезпечує щомісячні фінансові виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, та потребують тривалого стаціонарного лікування.

Законопроєкт був підтриманий 244 народними депутатами. Новий документ покликаний усунути бюрократичні перепони та забезпечити справедливу фінансову підтримку для ветеранів, чиє здоров’я було підірвано під час перебування в неволі.