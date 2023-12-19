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Зеленський розповів, чи зменшиться допомога переселенцям

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський розповів, чи зменшиться допомога переселенцям
В Українці офіційно зареєстровано понад 4,9 млн переселенців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Глава держави зауважив, що наразі напрацьовуються програми підтримки ВПО, зокрема кредитна, іпотечна, підтримка бізнесу тощо

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи зменшиться допомога внутрішньо переміщеним особам. Про це він повідомив на підсумковій пресконференції.

«Що стосується допомоги переселенцям – зменшення допомоги не буде. Що стосується збільшення – не можу поки що підтвердити через усі ці виклики, пов’язані зі збільшенням оборонного бюджету, тому не можу вам сказати, як будемо працювати з видатками. Не можу сказати зараз. Точно все буде підраховано до кінця року. Все це буде зроблено. У Новий рік ми будемо мати повне розуміння наших розрахунків», – заявив глава держави у відповідь на запитання, чи не передбачається скорочення державної допомоги ВПО.

Також Зеленський додав, що напрацьовуються програми підтримки переселенців, зокрема кредитна, іпотечна, підтримка бізнесу тощо. «Усе це обов’язково економічна команда повинна напрацювати. Це буде», – пообіцяв президент.

Раніше повідомлялося, що з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тис. ВПО, тоді як зараз її отримує 2,6 млн з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб – Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців.

До слова, майже 40% переселенців в Україні живуть тільки на допомогу від держави.

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Теги: переселенці

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