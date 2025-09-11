Головна Країна Події в Україні
Зустріч Зеленського з Келлогом, застава за Крупу. Головне за 11 вересня

glavcom.ua
Зустріч Зеленського з Келлогом, застава за Крупу. Головне за 11 вересня
Зеленський обговорив з Келлогом гарантії безпеки для України
Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом

Зеленський зустрівся з Келлогом, США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа», обрано запобіжний захід підозрюваному у вбивстві школярів у Шаргороді, за Тетяну Крупу внесено заставу. «Главком» склав добірку новин 11 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський зустрівся з Келлогом

Сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

«Говорили про різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю «петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США», – йдеться у заяві.

США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»

Сполучені Штати Америки зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». Про це на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул.

Представник Трампа зауважив, що США хочуть повернути посольство до Мінська і остаточно нормалізувати відносини з Білоруссю.

Обрано запобіжний захід підозрюваному у вбивстві школярів у Шаргороді

Сьогодні, 11 вересня, Вінницький міський суд обрав підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді Олексію Пономарьову запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб.

За Тетяну Крупу внесено заставу

За колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли заставу у повному обсязі – 20 млн грн.

Станом на 11 вересня сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків.

У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик

Сьогодні, 11 вересня, у Запорізькій області під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув льотчик Олександр Боровик. З'ясовуються причини та обставини трагедії

Теги: Володимир Зеленський Кіт Келлог Тетяна Крупа США Білорусь вбивство

