Все набагато гірше, ніж вони доповідали Путіну – Зеленський про наступальну операцію Росії

За словами Зеленського, Путін побачить справжню ситуацію щодо російського наступу

Я вважаю, що у росіян все гірше пішло ніж вони очікували, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. Так президент України Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю для Sky News про наступальну операцію Росії проти України, яку, за словами президента, українські Сили оборони зірвали, пише «Главком».

Журналістка поставила запитання про ситуацію на фронті, Зеленський відповів: «На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали. Ми зірвали три операції, дві повністю, і, якщо чесно, думаю день або два, і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло.

Мені потрібно ще одну або дві доби, щоб озвучити це публічно. Наші хлопці діють на одному напрямку. Дуже важливі дії зараз відбуваються. Росіяни готуються до ще двох наступальних операцій восени.

Я вважаю, що у росіян все гірше пішло ніж вони очікували, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. Путін про це не знає. Думаю не усвідомлює, але безумовно, у нього є графіки, є доповіді, у якийсь момент він все це побачить».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана.

До слова, на Покровському та Добропільському напрямках українським військовим вдалося деокупувати значну частину території.