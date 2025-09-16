Головна Країна Політика
search button user button menu button

Все набагато гірше, ніж вони доповідали Путіну – Зеленський про наступальну операцію Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Все набагато гірше, ніж вони доповідали Путіну – Зеленський про наступальну операцію Росії
Інтерв’ю Володимира Зеленського для Sky News
скриншот з відео

За словами Зеленського, Путін побачить справжню ситуацію щодо російського наступу

Я вважаю, що у росіян все гірше пішло ніж вони очікували, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. Так президент України Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю для Sky News про наступальну операцію Росії проти України, яку, за словами президента, українські Сили оборони зірвали, пише «Главком».

Журналістка поставила запитання про ситуацію на фронті, Зеленський відповів: «На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали. Ми зірвали три операції, дві повністю, і, якщо чесно, думаю день або два, і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло.

Мені потрібно ще одну або дві доби, щоб озвучити це публічно. Наші хлопці діють на одному напрямку. Дуже важливі дії зараз відбуваються. Росіяни готуються до ще двох наступальних операцій восени.

Я вважаю, що у росіян все гірше пішло ніж вони очікували, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. Путін про це не знає. Думаю не усвідомлює, але безумовно, у нього є графіки, є доповіді, у якийсь момент він все це побачить».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана.

До слова, на Покровському та Добропільському напрямках українським військовим вдалося деокупувати значну частину території.

Читайте також:

Теги: втрати росіяни Володимир Зеленський наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц вважає своїм обов’язком поділитися досвідом і підкреслив, що Зеленський сам нібито просив його про таку пораду
Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом
17 серпня, 03:56
18 серпня Зеленський відвідає Білий дім, де разом із Трампом обговорить деталі завершення війни
У Білому домі не очікують швидкої тристоронньої зустрічі з Путіним
18 серпня, 02:58
Стубб під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією
18 серпня, 23:20
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
19 серпня, 02:37
Зеленський назвав два методи для досягнення прогресу в переговорах про завершення війни
Зеленський назвав два методи для досягнення прогресу в переговорах про завершення війни
21 серпня, 20:18
Найбільше загарбників було ліквідовано на фронті у віці 33-35 років
ЗМІ ідентифікували понад 200 тис. окупантів, які загинули на війні проти України
29 серпня, 13:17
Люди приносять на місце вбивства Андрія Парубія лампадки та квіти
Ексрозвідник пояснив, кого намагалися залякати організатори вбивства Парубія
31 серпня, 15:21
За словами президента, Москва відверто зневажає все, що світ робить заради припинення війни
Україна відповідатиме на російські атаки асиметрично – Зеленський
2 вересня, 20:50
2-14 вересня КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки
Скільки українців готові безкінечно терпіти війну? Результати свіжого опитування
Вчора, 16:02

Політика

Все набагато гірше, ніж вони доповідали Путіну – Зеленський про наступальну операцію Росії
Все набагато гірше, ніж вони доповідали Путіну – Зеленський про наступальну операцію Росії
Президент зібрав «Слугу народу». Як пройшла зустріч: перші деталі
Президент зібрав «Слугу народу». Як пройшла зустріч: перші деталі
Рада ухвалила закон про створення двох вищих адміністративних судів
Рада ухвалила закон про створення двох вищих адміністративних судів
Скандал у Чернівецькій облраді. Звільнений голова розповів, хто стояв за його відставкою
Скандал у Чернівецькій облраді. Звільнений голова розповів, хто стояв за його відставкою
Верховна Рада відновила трансляції засідань
Верховна Рада відновила трансляції засідань
Президент назвав єдиний спосіб зупинити війну
Президент назвав єдиний спосіб зупинити війну

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua