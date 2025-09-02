Головна Світ Політика
Фіцо передасть Зеленському послання після зустрічі з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава словацького уряду повідомив, що у Китаї мав майже годинну тет-а-тет розмову з очільником Кремля
фото: Facebook/Robert Fico

Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що «зробив кілька висновків і послань», які має намір передати Зеленському

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис словацького політика.

За словами Фіцо, у нього крім офіційної зустрічі з Путіним у Китаї також була майже годинна дискусія тет-а-тет, під час якої основною темою стала війна в Україні. «Президент Путін поінформував мене про перебіг переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці і про перспективи завершення цього військового конфлікту. З цього важливого обговорення я зробив кілька висновків і послань, які маю намір у п'ятницю передати президенту України Володимиру Зеленському», – зазначив він.

Також він уточнив, що перед від'їздом провів окремі переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що у п'ятницю, 5 вересня, зустрінеться з Володимиром Зеленським. У Китаї глава словацького уряду провів переговори з Володимиром Путіним і китайським президентом Сі Цзіньпіном.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні заявив, що «Євросоюз нагадує жабу, яка сидить на дні колодязя».

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.

