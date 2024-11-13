Елітні маєтки, нерухомість у Хорватії. Що відомо про статки колишньої лікарки МСЕК з Хмельницького

Лікарка Хмельницької МСЕК Алла Кіндзерська в 2019 році вклалася у будівництво в Хорватії

Чоловік лікарки стверджує, що майно його родини – це результат багаторічних заощаджень

Колишня лікарка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Алла Кіндзерська та її чоловік задекларували офіційний річний дохід за 2023 рік у розмірі $48 тис. Однак у подружжя виявили майно, вартість якого значно перевищує їхні задекларовані доходи. Про це йдеться у розслідуванні Hromadske.

«Алла Кіндзерська все життя працює лікаркою в обласній лікарні. Торік у Хмельницькій МСЕК заробляла 25,5 тис. гривень на місяць. Ще 21 тис. гривень їй приносила посада лікарки в санаторії «Лісова пісня» поблизу Кам'янця-Подільського. У 2023 році жінка продала авто за 500 тис. гривень», – йдеться у журналістському розслідуванні.

Маєток сім'ї Кіндзерських фото: hromadske

Чоловіком екслікарки є 58-річний Сергій Кіндзерський, який заробляв у 2023 році 38 тис. грн на місяць. Він працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області.

Чоловік протягом останніх п'яти років отримував страхові виплати через втрату працездатності та пенсію, хоча не досягнув пенсійного віку. Минулого року держава виплатила Кіндзерському 450 тис. гривень соцпідтримки. Журналістам він пояснив, що виплати пов’язані з травмою після ДТП, а пенсію він отримує з 2014 року через бронхіальну астму, пов’язану з військовою службою.

Журналісти також з'ясували, що Аллі Кіндзерській та її чоловіку належить санаторій «Лісова пісня». Там вона працює лікаркою, але декларує не дохід від цього бізнесу, а зарплату працівниці закладу. У 2023 році санаторій заробив 18,5 млн грн, з яких 13,5 млн – на путівках, проданих державі.

До того ж Сергій Кіндзерський володіє двома ділянками землі та будинком майже на 300 кв. м в елітному районі біля Хмельницького, збудованим у 2017 році. Таке житло наразі коштує від $115 тис. У липні 2024 року він також придбав Volkswagen Touareg 2023 року за понад $80 тис.

Під будинком сім’ї журналісти зафіксували Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року вартістю близько $30 тис., офіційно оформлений на їхній санаторій. Кіндзерський стверджує, що авто використовує і персонал закладу.

Біля одного з маєтків подружжя був запаркований Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року випуску фото: hromadske

Донька Кіндзерських Олена має будинок у закритому котеджному містечку на виїзді з Хмельницького (220 кв. м), аналогічні тут коштують до $375 тис. Також на неї записана квартира у ЖК «Фонтан» (79 кв. м, куплена в листопаді 2023 року, ринкова вартість – $95 тис.). У 2018 році лікарка Алла Кіндзерська придбала дві квартири в центрі Кам'янця-Подільського.

У 2023 році в селищі Чинадійово Закарпатської області Алла Кіндзерська отримала в дарунок від місцевої жительки Наталія Мартин земельну ділянку з недобудованим маєтком, оціненим у 400 тис. грн, хоча аналогічні на продаж тут коштують від $110 тис. У неї також є котедж для оренди в горах біля Чинадійова, що не відображений у декларації.

У 2023 році на Закарпатті у селищі Чинадійово жінка отримала в дарунок земельну ділянку з маєтком фото: hromadske

У 2019 році Алла інвестувала в нерухомість у Хорватії, а в 2022 році родина придбала квартиру (79 кв. м) у Медуліні, де схожі об’єкти коштують від €230 тис.

У хорватських банках Кіндзерські зберігають €27 тис., а готівкою на двох мають $250 тис., €100 тис. і 475 тис. грн, що загалом становить понад 15 млн грн. В українських банках родина тримає ще пів мільйона гривень.

Сергій Кіндзерський стверджує, що майно його родини – це результат багаторічних заощаджень: «Моя робота, точніше служба, триває з 1988 року – відтоді я почав десь заробляти і заощаджувати. І зарплата була досить серйозна, тому що я ще був на офіцерських посадах у той час».

Наприкінці 80-х чоловік лікарки закінчив військове училище в Сімферополі. Протягом 1990-1991 років був заступником командира роти навчальної бригади.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.