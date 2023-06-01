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Зеленський приїхав у Молдову на саміт (відео)

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
Зеленський приїхав у Молдову на саміт (відео)
Санду зустріла президента України
фото: скріншот відео

Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції

Президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови у четвер, 1 червня. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, де, окрім нього, будуть ще близько 50 лідерів, передає кореспондентка «Главкому».

Володимира Зеленського зустріла президентка Майя Санду. 

Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції. «Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію зенітно-ракетних комплексів Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – заявив Зеленський.

Зеленський приїхав у Молдову на саміт (відео) фото 1
фото: Главком

На місці працює кореспондентка «Главкому».

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови відреагувала на санкції ЄС проти громадян країни.

Читайте також: ЄС запровадив санкції проти громадян Молдови, які належали до проросійських партій
Теги: Молдова саміт

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