Зеленський приїхав у Молдову на саміт (відео)
Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції
Президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови у четвер, 1 червня. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, де, окрім нього, будуть ще близько 50 лідерів, передає кореспондентка «Главкому».
Володимира Зеленського зустріла президентка Майя Санду.
Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції. «Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію зенітно-ракетних комплексів Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – заявив Зеленський.
На місці працює кореспондентка «Главкому».
Раніше повідомлялося, що президентка Молдови відреагувала на санкції ЄС проти громадян країни.
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