Зеленський приїхав у Молдову на саміт (відео)

Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції

Президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови у четвер, 1 червня. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, де, окрім нього, будуть ще близько 50 лідерів, передає кореспондентка «Главкому».

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Володимира Зеленського зустріла президентка Майя Санду.

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Головними темами саміту стануть безпека, енергетика, поглиблення інтеграції. «Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію зенітно-ракетних комплексів Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – заявив Зеленський.

фото: Главком

На місці працює кореспондентка «Главкому».

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови відреагувала на санкції ЄС проти громадян країни.