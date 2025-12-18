Палата представників США відмовилася обмежити військові дії Трампа проти Венесуели

Нижня палата Конгресу провалила ініціативи демократів, які пропонували обмежити повноваження президента США

Палата представників Конгресу США провалила голосування за дві резолюції, які мали на меті обмежити повноваження адміністрації Дональда Трампа щодо військових дій у Карибському басейні та проти Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Обидві ініціативи запропонували представники Демократичної партії, які намагалися зобов'язати президента отримати дозвіл Конгресу на ведення бойових дій.

Перший документ, внесений провідним демократом у Комітеті із закордонних справ Грегорі Міксом, вимагав від президента вивести збройні сили США з «бойових дій з організаціями, визначеними як терористичні, у Західній півкулі» без оголошення війни або санкції законодавців. Резолюцію відхилили з мінімальним відривом: 210 голосів «за» проти 216 «проти». Документ підтримали лише двоє республіканців.

Друга резолюція, автором якої став демократ Джим Мак-Говерн, стосувалася безпосередньо Венесуели. Вона передбачала виведення американських військ із будь-яких бойових дій у цій країні або проти неї, якщо Конгрес не оголосив війну. Цю ініціативу також заблокували: 211 голосів проти 213. Голосування відбулося переважно за партійною лінією, хоча троє республіканців виступили на боці демократів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив із різкою заявою у відповідь на слова Дональда Трампа про намір повернути «американські нафтові активи». За словами Мадуро, риторика Білого дому остаточно підтвердила справжні цілі Вашингтона – зміну влади та встановлення контролю над природними ресурсами країни.

Раніше військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

До слова, Китай публічно став на бік Венесуели після того, як США вирішили застосувати військово-морські заходи проти нафтових поставок. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї висловив підтримку Венесуелі, виступивши проти одностороннього тиску і підтвердивши прихильність принципам суверенітету.

Заяву було зроблено через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп віддав наказ блокувати нафтові танкери, посиливши тиск на південноамериканську країну.