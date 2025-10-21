Головна Країна Політика
Зеленський відкрив шлях для призначення військових головами двох РДА на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський відкрив шлях для призначення військових головами двох РДА на Сумщині
фото: Офіс президента

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Володимир Зеленський вніс зміни до статті 2¹ указу президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №798/2025.

«Внести до статті 2¹ указу президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 «Про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами» (в редакції указу від 23 липня 2024 року № 471/2024, із наступними змінами) зміну, замінивши слова «голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області» словами «голів Конотопської та Шосткинської районних державних адміністрацій Сумської області», – йдеться в указі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, 15 квітня уряд погодив кандидатуру генерал-майора поліції Олега Григорова на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Згодом президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення на посаду.

Сумщина Володимир Зеленський

