Зеленський відкрив шлях для призначення військових головами двох РДА на Сумщині

Володимир Зеленський вніс зміни до статті 2¹ указу президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №798/2025.

«Внести до статті 2¹ указу президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 «Про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами» (в редакції указу від 23 липня 2024 року № 471/2024, із наступними змінами) зміну, замінивши слова «голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області» словами «голів Конотопської та Шосткинської районних державних адміністрацій Сумської області», – йдеться в указі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, 15 квітня уряд погодив кандидатуру генерал-майора поліції Олега Григорова на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Згодом президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення на посаду.