Є дані розвідок. Зеленський попередив про масований обстріл

Зеленський: потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію

Україна отримала інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про небезпеку. Про це він написав у соцмережі передає «Главком».

Президент підкреслив, що Росія продовжує покладатися «на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки».

«Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації», – написав Зеленський.

Також глава держави мав розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Вони обговорили захист українського неба.

«Обговорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відповідні завдання: що має бути зроблено цими тижнями та які кроки партнерів можуть підтримати наш захист найбільш ефективно. Антибалістика – це ключове завдання. Готуємо також і наші детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету й додаткових заходів проти обходу існуючих санкцій. Дякую всім, хто допомагає захисту життя!», – додав Зеленський.

Напередодні Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером та поінформував його про підготовку РФ до масованого удару.

Нагадаємо, Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито попередила персонал іноземних дипломатичних представництв про необхідність покинути Київ. За його словами, далі кожне посольство самостійно ухвалює рішення щодо роботи своїх співробітників.

Напередодні представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь».