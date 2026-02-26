Головна Світ Політика
Орбан написав листа Зеленському через «Дружбу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Орбан написав листа Зеленському через «Дружбу»
Угорський політик стверджує, що Україна та ЄС хочуть привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд
фото: AP

Віктор Орбан закликав Україну «утриматися від подальших нападів на енергетичну безпеку Угорщини»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував відкритий лист для президента України Володимира Зеленського, звинувативши його «в антиугорській політиці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави угорського уряду.

«Протягом чотирьох років Ви працюєте над тим, щоб примусити Угорщину вступити у війну між Вашою країною та Росією. Протягом цього часу Ви отримали підтримку Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції», – каже він.

Премʼєр Угорщини стверджує, що Україна, Брюссель та угорська опозиція нібито координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд. «Останніми днями Ви заблокували нафтопровід «Дружба», який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей» – додав урядовець.

Угорський політик цинічно зазначив, що начебто не несе відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. «Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії», – додав Орбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про розгортання військових підрозділів поблизу критичної енергетичної інфраструктури країни. Своє рішення він обґрунтував необхідністю захисту від потенційних атак, у яких Будапешт заздалегідь звинувачує Україну на тлі гострої суперечки навколо транзиту нафти.

До слова, Україна офіційно запропонувала Угорщині компромісний механізм для відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Цей крок має на меті розблокувати надання Україні кредиту на 90 млрд євро, який Будапешт тримає в заручниках через нафтову суперечку.

