Членство в ЄС: Зеленський повідомив, коли очікувати рішення

Зеленський: Розраховуємо на потужне рішення в грудні

Президент подякував Марль Мішелю за підтримку та допомогу Україні

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві. Лідери обговорили поточний процес інтеграції України до ЄС та можливість майбутнього членства.

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«Хороша зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. І в такий важливий для нашої країни день – у День Гідності та Свободи.

Радий усім результатам нашої великої роботи, усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій Європейської комісії. Розраховуємо на потужне рішення в грудні», – заявив Зеленський.

Також президент подякував Марль Мішелю за підтримку та допомогу Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до України з нагоди 10-річчя початку протестів на Майдані. Візит відбувається напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, де лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною.