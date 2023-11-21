Членство в ЄС: Зеленський повідомив, коли очікувати рішення
Президент подякував Марль Мішелю за підтримку та допомогу Україні
Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві. Лідери обговорили поточний процес інтеграції України до ЄС та можливість майбутнього членства.
«Хороша зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. І в такий важливий для нашої країни день – у День Гідності та Свободи.
Радий усім результатам нашої великої роботи, усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій Європейської комісії. Розраховуємо на потужне рішення в грудні», – заявив Зеленський.
Також президент подякував Марль Мішелю за підтримку та допомогу Україні.
Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до України з нагоди 10-річчя початку протестів на Майдані. Візит відбувається напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, де лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною.
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