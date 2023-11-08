Зеленський вніс в Раду кандидатуру нового очільника Фонду держмайна

Рада має розглянути призначення нового очільника

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру нового очільника Фонду Державного Майна України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Новим очільником Фонду може стати очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Очікується, що Рада має проголосувати за це призначення на цьому тижні.

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Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що новою главою Фонду держмайна може бути призначено Ольгу Піщанську, яка нині очолює Антимонопольний комітет.

Також вересні Верховна Рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету.

До цього, Фонд держмайна очолював Рустем Умєров.