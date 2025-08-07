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Президент призначив двох обласних керівників СБУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Президент призначив двох обласних керівників СБУ
фото з відкритих джерел

Полтавська та Кіровоградська області отримали нових керівників СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення керівників управління СБУ у двох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Відповідно до указу №588/2025 Семенюка Костянтина Івановича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Указом №587/2025 призначено Козлова Тараса Леонідовича начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України».

До слова, 16 липня, Верховна Рада збільшила чисельність СБУ, а також її бойового підрозділу.

Також ми писали, що 6 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка. 

«Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Передусім про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій», – наголосив президент.

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Теги: СБУ Володимир Зеленський указ

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