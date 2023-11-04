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США посилюють санкції проти іранської нафти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США посилюють санкції проти іранської нафти
Експорт нафти з Ірану стрімко зростає
фото ілюстративне

Законодавці США обговорюють кілька законопроєктів, щоб чинити тиск на Іран після нападів ХАМАС на Ізраїль

У п'ятницю, 3 листопада, Палата представників США, ухвалила законопроєкт про посилення санкцій проти іранської нафти. Про це повідомляє Reuters.

Законопроект «Про припинення приховування іранської нафти» передбачає заходи проти іноземних портів і нафтопереробних заводів, які переробляють нафту, експортовану з Ірану з порушенням американських санкцій.

Законодавці США обговорюють кілька законопроєктів, щоб чинити тиск на Іран після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Тегеран тривалий час підтримує ХАМАС, але Іран заперечує свою причетність до нещодавніх нападів.

Представник республіканців Майк Лоулер і демократ Джаред Московіц заявили, що цей законопроєкт надсилає чіткий і сильний сигнал таким країнам, як Китай, Росія та інші.

«Не допомагайте Ірану уникати санкцій і не сприяйте їм у фінансуванні терору, або зіштовхнетеся з наслідками», - йдеться у заяві законодавців.

Законопроєкт має бути ухвалений Сенатом і підписаний президентом США Джо Байденом, перш ніж стане законом.

Незважаючи на санкції США проти іранської нафти через ядерну програму Тегерана, експорт нафти з Ірану стрімко зростає. Тегеран тим часом заявляє, що його ядерна програма має мирні цілі.

Експорт іранської нафти, що становить близько 1,5 мільйона барелів на добу, досяг найвищого рівня за останні чотири роки, при цьому понад 80% постачається до Китаю, свідчать дані консалтингових компаній FGE і Vortexa, опубліковані у вересні.

Теги: Іран США санкції нафта

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