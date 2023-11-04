США посилюють санкції проти іранської нафти

Законодавці США обговорюють кілька законопроєктів, щоб чинити тиск на Іран після нападів ХАМАС на Ізраїль

У п'ятницю, 3 листопада, Палата представників США, ухвалила законопроєкт про посилення санкцій проти іранської нафти. Про це повідомляє Reuters.

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Законопроект «Про припинення приховування іранської нафти» передбачає заходи проти іноземних портів і нафтопереробних заводів, які переробляють нафту, експортовану з Ірану з порушенням американських санкцій.

Законодавці США обговорюють кілька законопроєктів, щоб чинити тиск на Іран після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Тегеран тривалий час підтримує ХАМАС, але Іран заперечує свою причетність до нещодавніх нападів.

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Представник республіканців Майк Лоулер і демократ Джаред Московіц заявили, що цей законопроєкт надсилає чіткий і сильний сигнал таким країнам, як Китай, Росія та інші.

«Не допомагайте Ірану уникати санкцій і не сприяйте їм у фінансуванні терору, або зіштовхнетеся з наслідками», - йдеться у заяві законодавців.

Законопроєкт має бути ухвалений Сенатом і підписаний президентом США Джо Байденом, перш ніж стане законом.

Незважаючи на санкції США проти іранської нафти через ядерну програму Тегерана, експорт нафти з Ірану стрімко зростає. Тегеран тим часом заявляє, що його ядерна програма має мирні цілі.

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Експорт іранської нафти, що становить близько 1,5 мільйона барелів на добу, досяг найвищого рівня за останні чотири роки, при цьому понад 80% постачається до Китаю, свідчать дані консалтингових компаній FGE і Vortexa, опубліковані у вересні.