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Москва влаштувала істерику через вирок для глави Гагаузії

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Москва влаштувала істерику через вирок для глави Гагаузії
РФ вважає «політично вмотивованим» вирок Гуцул
фото: Facebook/Євгенія Гуцул

Захарова, Пєсков та Матвієнко накинулися зі звинуваченнями на владу Молдови через Гуцул

У Росії почали істерити через рішення суду району Буюкани, який засудив башкан Гагаузії Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське державне пропагандистське агентство ТАСС.

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова звинуватила Кишинів у «публічній політичній розправі та помсті». Вона вважає, ніби справу проти Гуцул було «сфабриковано». Цим Захарова не обмежилася. Вона назвала дії Молдови «ганьбою, напастю і бідою». Також вона звинуватила владу країни «у репресіях».

Голова Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко також не стала мовчати. Вона заговорила про якусь «звірину середньовічну сутність» і спробувала натиснути на жалість, пригадавши, що Гуцул має дві неповнолітні дитини.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зі свого боку назвав вирок «політично вмотивованим рішенням та тиском на політичних опонентів».

Сама Гуцул теж відреагувала на рішення суду. Проросійська політикиня назвала вирок «політичною розправою».

Нагадаємо, у квітні 2024 року Антикорупційна прокуратура Молдови завершила розслідування щодо глави Гагаузії. А вже 26 березня 2025 року правоохоронці затримали Гуцул. Її підозрювали у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор».

Пізніше Гуцул написала листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу з проханням «дати політичну оцінку порушенням». За її словами, Молдова нібито порушила право на самоврядування автономного регіону «з благословення Європейського Союзу та Великої Британії».

У вівторок, 5 серпня, суд засудив главу Гагаузії до семи років позбавлення волі. Її адвокати заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

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Теги: росія пропаганда Молдова Гагаузія

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