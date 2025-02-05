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Зеленський заявив, що відкритий до виборів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський заявив, що відкритий до виборів
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: Коли в Україні скасують воєнний стан, тоді будуть призначені вибори

Я завжди говорив, що відкритий до виборів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

«Що стосується моєї легітимності, то мене обрали 73% населення країни. 73%. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі – ред. «Главком»)», –сказав глава української держави.

Зеленський зауважив, що у військових, мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном не буде можливості проголосувати на виборах.

«Як голосуватимусь наші військові? Це питання навіть не від мене чи пересічних українців, це питання від усіх українців. Як вони (військові – ред. «Главком» ) зможуть голосувати на передовій? Як голосувати людям на окупованих територіях? Як вісім мільйонів людей, які перебувають за кордоном через війну, проголосують?», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, коли в Україні скасують воєнний стан, тоді призначать вибори: «Це потрібно, бо ми захищаємо демократію».

Раніше спеціальний представник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про «перемирʼя».

Нагадаємо, що глава української держави дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, в якому заявив, що готовий сидіти навпроти російського диктатора Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдина конфігурація для досягнення миру в Україні. 

Також Зеленський заявив, що 45 100 українських бійців загинули у війні з Росією. Ще 390 тисяч випадків поранень.

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Теги: вибори президент Володимир Зеленський

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