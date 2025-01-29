Головна Світ Політика
search button user button menu button

Грузинська делегація заявила про вихід із ПАРЄ

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Грузинська делегація заявила про вихід із ПАРЄ
Це рішення Цулукіані пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють «несправедливі та необґрунтовані» вимоги, висунуті ПАРЄ
фото з відкритих джерел

Грузинська делегація заявила про вихід з ПАРЄ через вимогу проведення нових виборів та санкції

У відповідь на обмеження повноважень, накладені на грузинську делегацію в ПАРЄ, та вимоги провести дострокові вибори, звільнити політв’язнів та покарати винних у надмірному застосуванні сили, грузинські депутати вирішили залишити Асамблею. Інформацію про це поширив член української делегації, народний депутат Олексій Гончаренко.

«Грузинська делегація заявила про вихід з ПАРЄ через вимогу проведення нових виборів та санкції», – зазначив він.

Раніше керівниця парламентської делегації Грузії Тея Цулукіані передала офіційну заяву про вихід грузинським ЗМІ.

Це рішення Цулукіані пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють «несправедливі та необґрунтовані» вимоги, висунуті ПАРЄ, перш за все, вимога про призначення Грузією нових парламентських виборів.
 
«Члени нашої делегації відновлять свою участь у Парламентській асамблеї тільки після того, як зміниться несправедливе ставлення до грузинської держави та народу, припиниться шантаж, і кожен офіційний чи неофіційний представник урядів, а також сили, що стоять за ними, усвідомлять, що такий тиск не змусить грузинську владу піти на жодні антигрузинські кроки», – зазначила вона.

Вона уточнила, що йдеться лише про припинення співпраці на рівні ПАРЄ, а не про вихід з Ради Європи.

Нагадаємо, у Грузії колегія виборців у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, президентом країни.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

Згодом стало відомо, що президент України ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти чинної влади Грузії.

Читайте також:

Теги: коаліція вибори Олексій Гончаренко ПАРЄ Грузія президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цукерберг заявив, що Meta припинить свою програму фактчекінгу за участі організацій – довірених партнерів
Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу
7 сiчня, 17:26
За оцінками газети Aargauer Zeitung, Келлер-Суттер вважається найвпливовішою політикинею у країні
У Швейцарії вступила на посаду нова президентка
1 сiчня, 21:50
Командувач армії Лівану генерал Джозеф Аун став президентом республіки за підсумками другого туру голосування
Джозеф Аун став новим президентом Лівану
9 сiчня, 16:36
Фігури Трампа користуються попитом у клієнтів
Китайський скульптор зобразив Трампа у вигляді Будди
14 сiчня, 08:47
Головком та командувач Сухопутних військ представили Зеленському кандидатури на посаду очільника академії
Зеленський розповів, як обиратимуть нового начальника Академії сухопутних військ
13 сiчня, 15:58
З американським президентом не житиме його дружина – вона залишиться у Флориді
Родинне дерево Дональда Трампа ТЕМА ТИЖНЯ
17 сiчня, 12:05
Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська»
Зеленський відреагував на удари РФ по Києву та Запоріжжю
18 сiчня, 13:07
Силовики затримали ряд військових, яким інкримінують службову недбалість
Затримання топвійськових. Бригадний генерал Собко назвав позитив і негатив для армії
23 сiчня, 12:52
Виплати курсантам збільшаться до понад 20 тис. грн
З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський
Вчора, 22:31

Політика

Британія призначила торгового представника в Україні
Британія призначила торгового представника в Україні
Грузинська делегація заявила про вихід із ПАРЄ
Грузинська делегація заявила про вихід із ПАРЄ
Білий дім скасовує замороження програм допомоги? У Трампа прояснили ситуацію (оновлено)
Білий дім скасовує замороження програм допомоги? У Трампа прояснили ситуацію (оновлено)
Депутат Європарламенту раптово покликав Гренландію в ЄС: причина
Депутат Європарламенту раптово покликав Гренландію в ЄС: причина
Дипломат назвав двох жінок, які покращують відносини України та Сербії
Дипломат назвав двох жінок, які покращують відносини України та Сербії
Словаччина викликала посла України. Причина нібито у Фіцо
Словаччина викликала посла України. Причина нібито у Фіцо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
115K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
34K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
20K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
15K
Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний

Новини

30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Вчора, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Вчора, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
28 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua