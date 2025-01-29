Грузинська делегація заявила про вихід із ПАРЄ

Це рішення Цулукіані пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють «несправедливі та необґрунтовані» вимоги, висунуті ПАРЄ

Грузинська делегація заявила про вихід з ПАРЄ через вимогу проведення нових виборів та санкції

У відповідь на обмеження повноважень, накладені на грузинську делегацію в ПАРЄ, та вимоги провести дострокові вибори, звільнити політв’язнів та покарати винних у надмірному застосуванні сили, грузинські депутати вирішили залишити Асамблею. Інформацію про це поширив член української делегації, народний депутат Олексій Гончаренко.

«Грузинська делегація заявила про вихід з ПАРЄ через вимогу проведення нових виборів та санкції», – зазначив він.

Раніше керівниця парламентської делегації Грузії Тея Цулукіані передала офіційну заяву про вихід грузинським ЗМІ.

Це рішення Цулукіані пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють «несправедливі та необґрунтовані» вимоги, висунуті ПАРЄ, перш за все, вимога про призначення Грузією нових парламентських виборів.



«Члени нашої делегації відновлять свою участь у Парламентській асамблеї тільки після того, як зміниться несправедливе ставлення до грузинської держави та народу, припиниться шантаж, і кожен офіційний чи неофіційний представник урядів, а також сили, що стоять за ними, усвідомлять, що такий тиск не змусить грузинську владу піти на жодні антигрузинські кроки», – зазначила вона.

Вона уточнила, що йдеться лише про припинення співпраці на рівні ПАРЄ, а не про вихід з Ради Європи.

Нагадаємо, у Грузії колегія виборців у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, президентом країни.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

Згодом стало відомо, що президент України ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти чинної влади Грузії.