Політики обговорили додаткове фінансування Фонду енергетичної підтримки України з боку Швейцарії

У Давосі президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави привітав Гі Пармелена з обранням на посаду та подякував Швейцарії за незмінну підтримку України від початку повномасштабної російської агресії. Політики обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, та важливість посилення санкцій проти Росії. Україна цінує санкційну політику Швейцарії і розраховує на важливі рішення й надалі.

Зеленський розповів про ситуацію в Україні на тлі постійних російських ударів по енергетичних об’єктах під час цієї холодної зими та цілодобову роботу ремонтних бригад, енергетиків для відновлення електро-, тепло- й водопостачання в українських містах і громадах.

Також український президент поінформував про потреби для підтримки енергетичного сектору та зміцнення ППО. Лідери обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зеленський наголосив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, а також стати сильнішою. Глава держави запропонував поділитися досвідом та створити об'єднані збройні сили.

До слова, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Об'єднаних Арабських Еміратах.