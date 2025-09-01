Раніше Фіцо заявляв, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України, бо той його «ненавидить»

Зустріч президента України та премʼєра Словаччини відбудеться 5 вересня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що у п'ятницю, 5 вересня, зустрінеться з Володимиром Зеленським. Водночас він підтвердив, що в Китаї проведе переговори з Володимиром Путіним і китайським президентом Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення політика.

Фіцо піддав критиці позицію інших країн Європейського Союзу, які ігнорують китайські урочистості з нагоди закінчення Другої світової війни. «Мені особисто шкода, і я зізнаюся, що навіть не розумію, чому з країн-членів ЄС в Пекіні буде представлена тільки Словацька Республіка. Створюється новий світовий порядок, нові правила багатополярного світу, новий баланс сил, що є надзвичайно важливим для стабільності у світі. Бути частиною таких дискусій означає підтримувати діалог і не грати в ображену дитину», – каже він

Прем'єр сказав, що заздалегідь поінформував про свою поїздку представників ЄС, а міністр закордонних справ Юрай Бланар також спілкувався з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас. «Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським», – сказав Фіцо.

Надаємо, російський диктатор Володимир Путін найближчими днями проведе зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відповів на критику з боку Міністерства закордонних справ України, заявивши, що його «суверенна думка щодо конфлікту» ледь не коштувала йому життя.