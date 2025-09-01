Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським
Раніше Фіцо заявляв, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України, бо той його «ненавидить»
скріншот з відео Фіцо

Зустріч президента України та премʼєра Словаччини відбудеться 5 вересня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що у п'ятницю, 5 вересня, зустрінеться з Володимиром Зеленським. Водночас він підтвердив, що в Китаї проведе переговори з Володимиром Путіним і китайським президентом Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення політика.

Фіцо піддав критиці позицію інших країн Європейського Союзу, які ігнорують китайські урочистості з нагоди закінчення Другої світової війни. «Мені особисто шкода, і я зізнаюся, що навіть не розумію, чому з країн-членів ЄС в Пекіні буде представлена тільки Словацька Республіка. Створюється новий світовий порядок, нові правила багатополярного світу, новий баланс сил, що є надзвичайно важливим для стабільності у світі. Бути частиною таких дискусій означає підтримувати діалог і не грати в ображену дитину», – каже він

Прем'єр сказав, що заздалегідь поінформував про свою поїздку представників ЄС, а міністр закордонних справ Юрай Бланар також спілкувався з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас. «Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським», – сказав Фіцо.

Надаємо, російський диктатор Володимир Путін найближчими днями проведе зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відповів на критику з боку Міністерства закордонних справ України, заявивши, що його «суверенна думка щодо конфлікту» ледь не коштувала йому життя. 

Читайте також:

Теги: Роберт Фіцо Володимир Зеленський Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон: Якщо це не буде виконано до понеділка, вважаю, що це знову означатиме, що Путін обдурив президента Трампа
Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа
30 серпня, 01:29
Зеленський: «Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!»
Зеленський в елегантній вишиванці привітав українців з Днем Незалежності
24 серпня, 09:14
Трамп відповів журналістам щодо відправлення миротворців
Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості
18 серпня, 21:15
Україні потрібні гарантії безпеки, каже Зеленський
Зеленський розповів, що саме вважає гарантіями безпеки для України
17 серпня, 17:58
Не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети – контролювати Україну
Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico
16 серпня, 17:19
Трамп поговорить із президентом України та лідерами ЄС
Трамп прокоментував майбутню розмову з Зеленським та лідерами ЄС
13 серпня, 14:48
Зеленський наголосив, що територіальні питання можна буде обговорювати лише після встановлення режиму припинення вогню
Трамп проведе зустріч з Зеленським та лідерами ЄС перед самітом з Путіним: названо формат
13 серпня, 10:15
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
11 серпня, 21:23
Київ вдячний Варшаві за її незмінну підтримку, наголосив Володимир Зеленський
Ми відчували, що Польщі не байдуже: Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди
6 серпня, 14:32

Політика

Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації
Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС – AnewZ
Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС – AnewZ
Російська пропаганда показала Януковича: у Віктора Федоровича нові зуби
Російська пропаганда показала Януковича: у Віктора Федоровича нові зуби
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансування для країн-сусідів РФ
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансування для країн-сусідів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
65K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
19K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua