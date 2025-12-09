Головна Світ Політика
Чи вийдуть США з мирних переговорів? Трамп прокоментував заяву свого сина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чи вийдуть США з мирних переговорів? Трамп прокоментував заяву свого сина
Дональд Трамп про вихід із мирного процесу щодо завершення війни: «Ні, це не правильно, але це не зовсім і неправильно»
скриншот з відео Politico

Старший син американського президента припустив, що його батько може відвернутися від України

Президент США Дональд Трамп частково спростував слова свого старшого сина про те, що американський лідер може дистанціюватися від мирного процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Нещодавно Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько може відвернутися від України. «Ні, це не правильно, але це не зовсім і неправильно. Знаєте, вони [українці] повинні грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди», – сказав президент США.

Трамп зазначив, що з Росією «нелегко», але вона має перевагу. Він наголосив, що РФ набагато більша й сильніша.

«Я дуже високо оцінюю Україну, дуже високо оцінюю український народ і українських військових за їхню хоробрість, за їхню боротьбу і все це. Але, знаєте, зрештою розмір зазвичай перемагає. А тут – колосальний розмір. Погляньте на цифри. Вони просто шалені», – додав очільник США.

Трамп повторив своє твердження, що «це війна, якої ніколи б не було, якби я був президентом». «Мільйони людей загинули. Дуже багато солдатів. Минулого місяця вони втратили 27 тис. солдатів, а також людей, які загинули через ракети, запущені в Київ та інші місця», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні та висловив думку, що чинний президент міг би здобути перемогу, підкресливши, що війна не повинна блокувати волевиявлення громадян.

До слова, президент США Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України.

