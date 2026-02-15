Рубіо поставив крапку в питанні виходу США з НАТО

Держсекретар США зазначив, що не існує більш важливого обов'язку для будь-якої держави, ніж здатність захищати свій народ і свою країну

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують виходити з НАТО. Він підкреслив, що переміщення військ з однієї країни в іншу відбувалося завжди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільну пресконференцію Рубіо з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

«Щодо НАТО, я не розумію – у Сполучених Штатів розгорнуті тисячі і тисячі військовослужбовців у рамках місії НАТО. І ми ясно дали зрозуміти, я думаю, це було дуже чітко заявлено на саміті всього кілька днів тому або на зустрічі на рівні міністрів оборони. Ми не виходимо з НАТО. Ми не йдемо», – сказав Рубіо.

Він підкреслив, що США можуть перемістити кілька тисяч солдатів з однієї країни в іншу, додавши, що такі процеси відбувалися завжди.

Також Рубіо зазначив, що не існує більш важливого обов'язку для будь-якої держави, ніж здатність захищати свій народ і свою країну.

«Саме тому, до речі, ми говоримо про важливість наявності у наших партнерів по НАТО відповідних можливостей... Я думаю, що ми хочемо сказати, що чим сильніші наші союзники, тим сильніші ми всі разом», – резюмував держсекретар.

Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News. У розмові він відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО. Але він зазначив, що Сполучені Штати залишаться, якщо до них ставитимуться «справедливо».

Також найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо перебрання на себе більшої відповідальності за оборону континенту «на заміну» США, в тому числі можуть запропонувати адміністрації американського президента Дональда Трампа ідею здійснення «керованої передачі повноважень» протягом наступних п'яти-десяти років.