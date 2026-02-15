Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо поставив крапку в питанні виходу США з НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо поставив крапку в питанні виходу США з НАТО
Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують виходити з НАТО
фото: скріншот із відео

Держсекретар США зазначив, що не існує більш важливого обов'язку для будь-якої держави, ніж здатність захищати свій народ і свою країну

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують виходити з НАТО. Він підкреслив, що переміщення військ з однієї країни в іншу відбувалося завжди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільну пресконференцію Рубіо з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

«Щодо НАТО, я не розумію – у Сполучених Штатів розгорнуті тисячі і тисячі військовослужбовців у рамках місії НАТО. І ми ясно дали зрозуміти, я думаю, це було дуже чітко заявлено на саміті всього кілька днів тому або на зустрічі на рівні міністрів оборони. Ми не виходимо з НАТО. Ми не йдемо», – сказав Рубіо.

Він підкреслив, що США можуть перемістити кілька тисяч солдатів з однієї країни в іншу, додавши, що такі процеси відбувалися завжди.

Також Рубіо зазначив, що не існує більш важливого обов'язку для будь-якої держави, ніж здатність захищати свій народ і свою країну.

«Саме тому, до речі, ми говоримо про важливість наявності у наших партнерів по НАТО відповідних можливостей... Я думаю, що ми хочемо сказати, що чим сильніші наші союзники, тим сильніші ми всі разом», – резюмував держсекретар.

Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News. У розмові він відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО. Але він зазначив, що Сполучені Штати залишаться, якщо до них ставитимуться «справедливо».

Також найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо перебрання на себе більшої відповідальності за оборону континенту «на заміну» США, в тому числі можуть запропонувати адміністрації американського президента Дональда Трампа ідею здійснення «керованої передачі повноважень» протягом наступних п'яти-десяти років.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп військові президент Марко Рубіо НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Литві немає розмов щодо скорочення чисельності дислокованих у Литві солдатів США
Литва обрала чітку позицію щодо чисельності військ США в країні
10 лютого, 10:43
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату
2 лютого, 18:01
Заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуте «рамкове погодження» щодо Гренландії не мають жодного підґрунтя
Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії. Нуук це відкидає
31 сiчня, 04:15
Глава Білого дому подякував венесуельській владі за «потужний гуманітарний жест»
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
27 сiчня, 07:35
Зеленський зробив заяву про зону вільної торгівлі зі США
Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський
23 сiчня, 10:47
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
21 сiчня, 03:28
Bloomberg: Тарифи Трампа для інших країн стали податком для американців
Bloomberg: Тарифи Трампа для інших країн стали податком для американців
20 сiчня, 04:29
Дональд Трамп купив облігації Netflix і Warner Bros на тлі мегазлиття в медіа
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
19 сiчня, 05:51

Політика

Рубіо поставив крапку в питанні виходу США з НАТО
Рубіо поставив крапку в питанні виходу США з НАТО
Канада виставила ультиматум Ірану: жодних зв’язків без зміни режиму
Канада виставила ультиматум Ірану: жодних зв’язків без зміни режиму
Країни ЄС обговорюють ядерне переозброєння – Politico
Країни ЄС обговорюють ядерне переозброєння – Politico
«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами
«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua